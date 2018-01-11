FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-FCB Financial Holdings - Reduction In Federal Corporate Tax Rate Will Negatively Impact Co's Q4 2017 Results
Sections
Featured
Trump denies offensive language on immigration
Trump denies offensive language on immigration
Trump denies offensive language on immigration
Trump denies offensive language on immigration
Trump denies offensive language on immigration
Trump denies offensive language on immigration
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
January 11, 2018 / 11:23 AM / 2 days ago

BRIEF-FCB Financial Holdings - Reduction In Federal Corporate Tax Rate Will Negatively Impact Co's Q4 2017 Results

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 11 (Reuters) - Fcb Financial Holdings Inc:

* FCB FINANCIAL HOLDINGS - REDUCTION IN FEDERAL CORPORATE TAX RATE WILL NEGATIVELY IMPACT CO‘S Q4 2017 RESULTS - SEC FILING‍​

* FCB FINANCIAL - ESTIMATING IMPACT OF ONE-TIME NON-CASH CHARGE REGARDING REDUCTION IN CORPORATE TAX RATE, OF ABOUT $14.3 MILLION WILL REDUCE Q4 RESULTS‍​

* FCB FINANCIAL - PURSUANT TO CO'S ANALYSIS, Q4 EARNINGS IMPACT WILL BE ABOUT $0.31 PER SHARE REGARDING REDUCTION IN FEDERAL CORPORATE TAX RATE‍​ Source text: (bit.ly/2DiMpgz) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.