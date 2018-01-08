FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-FDA Accepts New Drug Applications For Merck's Doravirine
Sections
Featured
Morrisons and Tesco stand out in Christmas battle
Retailers
Morrisons and Tesco stand out in Christmas battle
GM races to build a formula for profitable electric cars
autos
GM races to build a formula for profitable electric cars
Bayliss to step down as England coach next year
sport
Bayliss to step down as England coach next year
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News - Americas
January 8, 2018 / 11:34 AM / a day ago

BRIEF-FDA Accepts New Drug Applications For Merck's Doravirine

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Merck & Co Inc:

* FDA ACCEPTS NEW DRUG APPLICATIONS FOR MERCK’S DORAVIRINE, THE COMPANY’S INVESTIGATIONAL NON-NUCLEOSIDE REVERSE TRANSCRIPTASE INHIBITOR (NNRTI), FOR TREATMENT OF HIV-1 INFECTION

* MERCK & CO INC - FDA HAS SET A TARGET ACTION DATE OF OCT. 23, 2018, FOR BOTH APPLICATIONS UNDER PRESCRIPTION DRUG USER FEE ACT

* FDA ACCEPTS NEW DRUG APPLICATIONS FOR MERCK’S DORAVIRINE, THE COMPANY’S INVESTIGATIONAL NON-NUCLEOSIDE REVERSE TRANSCRIPTASE INHIBITOR (NNRTI), FOR TREATMENT OF HIV-1 INFECTION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.