Dec 22 (Reuters) - Merck & Co Inc:

* FDA APPROVES SGLT2 INHIBITOR STEGLATRO™ (ERTUGLIFLOZIN) AND FIXED-DOSE COMBINATION STEGLUJAN™ (ERTUGLIFLOZIN AND SITAGLIPTIN) FOR ADULTS WITH TYPE 2 DIABETES

* MERCK & CO INC - FDA APPROVED STEGLATRO TABLETS, AN ORAL SODIUM-GLUCOSE COTRANSPORTER 2 INHIBITOR, AND FIXED-DOSE COMBINATION STEGLUJAN TABLETS

* MERCK & CO INC - IN ADDITION TO STEGLATRO & STEGLUJAN, FDA ALSO APPROVED FIXED-DOSE COMBINATION SEGLUROMET