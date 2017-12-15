FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-FDA Lifts Clinical Hold On Fitusiran
Sections
Featured
What can possibly go wrong? Nine Brexit bear traps for 2018
analysis
What can possibly go wrong? Nine Brexit bear traps for 2018
Take Five - World markets themes for the week ahead
the week ahead
Take Five - World markets themes for the week ahead
At a hotel near you - Cadavers in the banquet room
Special Report
Reuters Investigates
At a hotel near you - Cadavers in the banquet room
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News - Americas
December 15, 2017 / 2:40 PM / a day ago

BRIEF-FDA Lifts Clinical Hold On Fitusiran

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 15 (Reuters) - Alnylam Pharmaceuticals Inc:

* FDA LIFTS CLINICAL HOLD ON FITUSIRAN

* FDA LIFTS CLINICAL HOLD ON FITUSIRAN

* ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - CLINICAL TRIAL DOSING TO RESUME AROUND YEAR-END 2017

* ALNYLAM - FDA LIFTED HOLD ON CLINICAL STUDIES WITH FITUSIRAN, INCLUDING PHASE 2 OPEN-LABEL EXTENSION STUDY, ATLAS PHASE 3 PROGRAM

* ALNYLAM PHARMA - FDA HAS APPROVED PROTOCOL AMENDMENTS, OTHER UPDATED CLINICAL MATERIALS FOR FITUSIRAN STUDIES

* ALNYLAM - CO, FDA HAD PREVIOUSLY REACHED ALIGNMENT ON NEW CLINICAL RISK MITIGATION MEASURES Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.