BRIEF-Fidessa Group PLC Says ‍Final And Special Dividends Totalling 79.7 Pence Proposed​

Feb 19 (Reuters) - Fidessa Group Plc:
* FINAL AND SPECIAL DIVIDENDS TOTALLING 79.7 PENCE PROPOSED
* PROFIT BEFORE TAX FOR 2017 INCREASED 2% TO £50.0 MILLION
* WE WILL ADOPT NEW IFRS15 ACCOUNTING STANDARD IN 2018 AND EXPECT IT WILL HAVE LESS THAN A 1% IMPACT ON REPORTED REVENUE FOR 2018
* EXPECT TO SEE SIMILAR LEVELS OF CONSTANT CURRENCY GROWTH IN 2018 TO THOSE SEEN DURING 2017
* AT CURRENT RATES OF EXCHANGE, FIDESSA EXPECTS A HEADWIND FOR 2018 AS A WHOLE Source text for Eikon: Further company coverage: (bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)