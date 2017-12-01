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#Mergers & Acquisitons - Americas
December 1, 2017 / 1:53 PM / in a day

BRIEF-Fiera Capital To Acquire Management Of City National Rochdale Fast-Growing Emerging Markets Fund

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 1 (Reuters) - Fiera Capital Corp:

* FIERA CAPITAL TO ACQUIRE MANAGEMENT OF CITY NATIONAL ROCHDALE FAST-GROWING EMERGING MARKETS FUND

* FIERA CAPITAL - ‍TRANSACTION EXPECTED TO BE IMMEDIATELY ACCRETIVE, ADDING HIGH SINGLE DIGIT ACCRETION TO ADJUSTED EPS WITHIN FIRST FY POST-CLOSING​

* FIERA CAPITAL CORP - ‍U.S. DIVISION HAS ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT TO ACQUIRE MANAGEMENT OF CITY NATIONAL ROCHDALE EMERGING MARKETS FUND​

* FIERA CAPITAL CORP - ‍AS PART OF AGREEMENT, FIERA CAPITAL WILL SERVE AS A SUB-ADVISOR TO FUND​

* FIERA CAPITAL - ‍CITY NATIONAL ROCHDALE EMERGING MARKETS FUND, ITS SECURITIES WOULD BE TRANSFERRED TO NEW FIERA CAPITAL BRANDED FUND Source text for Eikon: Further company coverage:

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