BRIEF-Fiesta Restaurant Group Reports Q4 Loss Per Share $0.40

Feb 26 (Reuters) - Fiesta Restaurant Group Inc:
* FIESTA RESTAURANT GROUP, INC. REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS
* FIESTA RESTAURANT GROUP - BOARD APPROVED SHARE REPURCHASE PROGRAM FOR UP TO 1.5 MILLION SHARES OF CO‘S STOCK
* FIESTA RESTAURANT GROUP QTRLY COMPARABLE RESTAURANT SALES AT TACO CABANA DECREASED 7.4%
* FIESTA RESTAURANT GROUP QTRLY COMPARABLE RESTAURANT SALES AT POLLO TROPICAL DECREASED 0.1%
* TOTAL CAPITAL EXPENDITURES IN 2018 ARE EXPECTED TO BE $60.0 MILLION TO $70.0 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: