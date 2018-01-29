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January 29, 2018 / 9:24 PM / a day ago

BRIEF-Financial Institutions, Inc. Q4 Earnings Per Share $0.68

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 29 (Reuters) - Financial Institutions Inc:

* FINANCIAL INSTITUTIONS, INC. ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.68

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.51 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* ‍ NET INTEREST INCOME FOR QUARTER OF $29.8 MILLION INCREASED $3.0 MILLION, OR 11.4%, AS COMPARED TO Q4 OF 2016​

* FINANCIAL INSTITUTIONS - ‍RESULTS FOR Q4 AND FY WERE POSITIVELY IMPACTED BY AN ESTIMATED $2.9 MILLION REDUCTION IN INCOME TAX EXPENSE DUE TO TAX REFORM​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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