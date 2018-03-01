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March 1, 2018 / 9:00 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Finjan Holdings Says Under Settlement With Symantec, Symantec Parties To Obtain License To Co's Patents

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Finjan Holdings Inc:

* FINJAN HOLDINGS - UNDER SETTLEMENT WITH SYMANTEC, SYMANTEC PARTIES TO OBTAIN LICENSE TO CO’S PATENTS

* FINJAN HOLDINGS - UNDER SETTLEMENT WITH SYMANTEC, SYMANTEC PARTIES TO PAY CO’S PARTIES $65 MILLION IN CASH WITHIN 20 DAYS OF EFFECTIVE DATE OF SETTLEMENT

* FINJAN HOLDINGS- UPON ACQUISITION BY SYMANTEC OF SOME ENTITIES WITHIN 4 YRS FROM EFFECTIVE DATE, SYMANTEC PARTIES TO PAY LICENSE FEES OF UPTO $45 MILLION Source text (bit.ly/2oxnQGE) Further company coverage:

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