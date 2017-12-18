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BRIEF-Fir Tree Partners Issues Open Letter To The Sandridge Board
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#Mergers & Acquisitons - Americas
December 18, 2017 / 12:50 PM / a day ago

BRIEF-Fir Tree Partners Issues Open Letter To The Sandridge Board

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 18 (Reuters) - Bonanza Creek Energy Inc:

* FIR TREE PARTNERS ISSUES OPEN LETTER TO THE SANDRIDGE BOARD OPPOSING ADDITIONAL STOCK ISSUANCE TO ACQUIRE BONANZA CREEK ENERGY

* FIR TREE PARTNERS - ISSUED OPEN LETTER TO BOARD OF SANDRIDGE ENERGY REITERATING “STRONG OPPOSITION” TO PROPOSED ACQUISITION OF BONANZA CREEK ENERGY

* FIR TREE PARTNERS IN OPEN LETTER TO SANDRIDGE BOARD - VOICING SUPPORT FOR POSITION OF ICAHN CAPITAL LP LAID OUT IN ITS PROXY STATEMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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