BRIEF-First Hawaiian Q4 Core Earnings Per Share $0.42

Jan 25 (Reuters) - First Hawaiian Inc:
* FIRST HAWAIIAN, INC. REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS AND INCREASES DIVIDEND BY 9.1%
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.41 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* NET INTEREST INCOME FOR QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2017 WAS $134.9 MILLION, AN INCREASE OF $3.6 MILLION VERSUS QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2016
* FIRST HAWAIIAN- CORE NET INCOME FOR Q4 EXCLUDES IMPACT OF A ONE-TIME CHARGE TO PROVISION FOR INCOME TAXES OF $47.6 MILLION FROM TAX REFORM Source text for Eikon: Further company coverage: