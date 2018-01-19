BRIEF-First Horizon National Corp Qtrly ‍Loss Per Share $0.20​

Jan 19 (Reuters) - First Horizon National Corp:
* QTRLY TOTAL REVENUE $375.3 MILLION VERSUS $319.6 MILLION LAST YEAR
* - QTRLY NET INTEREST INCOME $242.1 MILLION VERSUS $195.6 MILLION
* - QTRLY NET CHARGE-OFFS $8.3 MILLION VERSUS NEGATIVE $511,000
* Q4 REVENUE VIEW $362.3 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* - COMMON EQUITY TIER 1 RATIO AT QUARTER-END 8.68 PERCENT VERSUS 10.04 PERCENT AT Q-3 END
* FIRST HORIZON NATIONAL - FY 2017 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $1.11
* FY2017 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.11 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: