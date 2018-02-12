FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Reuters Investigates
Winter Olympics
Markets
Environment
Entertainment
The Wider Image
February 12, 2018 / 11:08 AM / a day ago

BRIEF-First Quantum Minerals Expands Capacity To Cobre Panama Project

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - First Quantum Minerals Ltd:

* FIRST QUANTUM MINERALS ANNOUNCES CAPACITY EXPANSION TO THE COBRE PANAMA PROJECT, UPDATED CAPITAL ESTIMATE AND RAMP-UP EXPECTATIONS

* FIRST QUANTUM MINERALS LTD - BOARD OF DIRECTORS HAS APPROVED EXPANSION OF COBRE PANAMA‘S THROUGHPUT CAPACITY, BY 15%, TO 85 MILLION TONNES PER ANNUM

* FIRST QUANTUM MINERALS - COBRE PANAMA‘S TOTAL DEVELOPMENT CAPITAL IS NOW SEEN AT $6.3 BILLION WITH CAPITAL INTENSITY OF $18,000/TONNE OF YRLY COPPER PRODUCED Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.