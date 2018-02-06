BRIEF-FIS Q4 EPS $2.93 From Continuing Operations

Feb 6 (Reuters) - Fidelity National Information Services Inc :
* FIS REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2017 RESULTS AND 2018 GUIDANCE
* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $1.36 FROM CONTINUING OPERATIONS
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.91, REVENUE VIEW $9.20 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.34, REVENUE VIEW $2.36 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES 2018 CONSOLIDATED GAAP REVENUE DECREASE OF 1.5 PERCENT TO 2.5 PERCENT
* SEES 2018 NON-GAAP CONSOLIDATED ORGANIC REVENUE INCREASE OF 2.5 PERCENT TO 3.5 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage: