FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Fitch Says Chilean Election Offers Limited Growth, Fiscal Upside
Sections
Featured
Central banks, trade and bubbles threaten the status quo
analysis
Central banks, trade and bubbles threaten the status quo
Brace for a general election next year - Corbyn
uk
Brace for a general election next year - Corbyn
Chocolate makers innovate to entice health-conscious consumers
lifestyle
Chocolate makers innovate to entice health-conscious consumers
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Markets News
December 18, 2017 / 7:20 PM / Updated a day ago

BRIEF-Fitch Says Chilean Election Offers Limited Growth, Fiscal Upside

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 18 (Reuters) - Fitch:

* FITCH SAYS CHILEAN ELECTION OFFERS LIMITED GROWTH, FISCAL UPSIDE

* FITCH SAYS RESULTS OF CHILE‘S PRESIDENTIAL ELECTION RUNOFF DO NOT SIGNIFICANTLY ALTER OUTLOOK FOR ECONOMIC GROWTH, PUBLIC FINANCES

* ‍FITCH SAYS A KEY PLEDGE TO PARTIALLY ROLL BACK CORPORATE TAX HIKES ENACTED BY OUTGOING ADMINISTRATION IN CHILE COULD IMPROVE BUSINESS CLIMATE​

* FITCH SAYS AIM TO BOOST INFRASTRUCTURE INVESTMENT FACES BUDGET RESTRICTIONS IN CHILE, BUT COULD SEE PROGRESS VIA CONCESSIONS

* FITCH SAYS A PROPOSED PENSION REFORM TO RAISE MANDATORY CONTRIBUTION RATE IN CHILE COULD SOMEWHAT RESTRAIN DOMESTIC DEMAND Source text for Eikon:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.