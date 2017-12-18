BRIEF-Fitch Says Chilean Election Offers Limited Growth, Fiscal Upside

Dec 18 (Reuters) - Fitch:
* FITCH SAYS CHILEAN ELECTION OFFERS LIMITED GROWTH, FISCAL UPSIDE
* FITCH SAYS RESULTS OF CHILE‘S PRESIDENTIAL ELECTION RUNOFF DO NOT SIGNIFICANTLY ALTER OUTLOOK FOR ECONOMIC GROWTH, PUBLIC FINANCES
* FITCH SAYS A KEY PLEDGE TO PARTIALLY ROLL BACK CORPORATE TAX HIKES ENACTED BY OUTGOING ADMINISTRATION IN CHILE COULD IMPROVE BUSINESS CLIMATE
* FITCH SAYS AIM TO BOOST INFRASTRUCTURE INVESTMENT FACES BUDGET RESTRICTIONS IN CHILE, BUT COULD SEE PROGRESS VIA CONCESSIONS
* FITCH SAYS A PROPOSED PENSION REFORM TO RAISE MANDATORY CONTRIBUTION RATE IN CHILE COULD SOMEWHAT RESTRAIN DOMESTIC DEMAND Source text for Eikon: