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January 22, 2018 / 3:42 PM / Updated 16 hours ago

BRIEF-Fitch Says Eurozone Housing, Mortgage Recovery To Continue In 2018

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 22 (Reuters) - Fitch

* FITCH SAYS EUROZONE HOUSING, MORTGAGE RECOVERY TO CONTINUE IN 2018

* FITCH SAYS ‍OUTSIDE SINGLE CURRENCY BLOC, BREXIT UNCERTAINTY WILL CONTINUE TO WEIGH ON UK AND NORWEGIAN PRICES WILL FALL​

* FITCH SAYS ‍AVERAGE RENTS REMAIN HIGH, BUT WOULD SUFFER IN LONDON AND SOUTH EAST IF BREXIT SAW A NET OUTWARD MIGRATION OF WORKERS​

* FITCH SAYS FORECAST ZERO GROWTH IN UK PRICES IN 2018, SMALL DROP IN LONDON & SOUTH EAST, A CONSEQUENCE OF BREXIT UNCERTAINTY, STRETCHED AFFORDABILITY Source text for Eikon:

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