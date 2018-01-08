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BRIEF-Fitch says global rating outlooks most positive since crisis​
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#Financials
January 8, 2018 / 9:14 AM / a day ago

BRIEF-Fitch says global rating outlooks most positive since crisis​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Fitch:

* ‍FITCH: GLOBAL RATING OUTLOOKS MOST POSITIVE SINCE CRISIS​

* FITCH-‍CREDIT QUALITY MAY START TO WEAKEN AS ULTRA-SUPPORTIVE MONETARY POLICY IS PHASED OUT & RISING INTEREST RATES START TO AFFECT FUNDING COSTS, ASSET QUALITY​

* FITCH SAYS ‍AVERAGE NET OUTLOOK BALANCE ACROSS ALL SECTORS GLOBALLY TURNED POSITIVE FOR FIRST TIME SINCE FINANCIAL CRISIS​

* FITCH SAYS ‍TWO MAIN MACRO RISKS TO RATINGS ARE UNWINDING OF QUANTITATIVE EASING AND POLICY AND POLITICAL UNCERTAINTY​

* FITCH SAYS ‍QE UNWIND IS LIKELY TO PUT PRESSURE ON SOVEREIGNS AS GOVERNMENT DEBT IS HIGH IN MANY COUNTRIES​

* FITCH SAYS ‍IN EUROZONE, BANKS WILL ALSO NEED TO RELY MORE ON MARKET FUNDING RATHER THAN ECB​ Source text for Eikon:

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