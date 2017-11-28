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BRIEF-‍Fitch Says Gulf Cooperation Council Bank Asset Quality To Weaken Improved Liquidity​
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#Financials
November 28, 2017 / 1:23 PM / in a day

BRIEF-‍Fitch Says Gulf Cooperation Council Bank Asset Quality To Weaken Improved Liquidity​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 28 (Reuters) - Fitch-‍

* FITCH SAYS GULF COOPERATION COUNCIL BANK ASSET QUALITY TO WEAKEN; IMPROVED LIQUIDITY​

* FITCH SAYS ‍BANKING SECTOR OUTLOOK IN GCC REGION FOR 2018 IS NEGATIVE, WITH ASSET-QUALITY METRICS LIKELY TO SLIGHTLY DETERIORATE AS CREDIT GROWTH SLOWS

* ‍FITCH, ON GCC BANKING SECTOR, SAYS LIQUIDITY APPEARS LESS VULNERABLE THAN IN RECENT YEARS HELPED BY GOVERNMENT INJECTIONS INTO BANKING SYSTEMS​

* FITCH ON GCC BANKING SECTOR-‍EXPECT MILD DETERIORATION IN IMPAIRED LOAN RATIOS AS LOWER LOAN GROWTH WILL CAUSE LENDING PORTFOLIOS TO SEASON MORE QUICKLY​ Source text for Eikon:

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