FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Fitch Says Tax Plan Sets Stage For U.S. Tech Sector Repatriation
Sections
Featured
How Monsanto’s GM cotton sowed trouble in Africa
Special Report
Reuters Investigates
How Monsanto’s GM cotton sowed trouble in Africa
Britain and EU make Brexit "breakthrough"
Britain and EU make Brexit "breakthrough"
How Monsanto’s GM cotton sowed trouble in Africa
Special Report
Reuters Investigates
How Monsanto’s GM cotton sowed trouble in Africa
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
December 7, 2017 / 4:45 PM / a day ago

BRIEF-Fitch Says Tax Plan Sets Stage For U.S. Tech Sector Repatriation

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 7 (Reuters) - Fitch:

* FITCH SAYS TAX PLAN SETS STAGE FOR U.S. TECH SECTOR REPATRIATION

* FITCH SAYS BELIEVES TAX REFORM WILL BE A CREDIT POSITIVE FOR U.S. TECHNOLOGY SECTOR OVERALL

* FITCH SAYS CORPORATE TAX RATE REDUCTION SHOULD INCENTIVIZE U.S. TECHNOLOGY COMPANIES TO REPATRIATE EXCESS OVERSEAS CASH

* FITCH SAYS IN NEARER TERM, U.S. TECH SECTOR REPATRIATION COULD BE CREDIT NEGATIVE FOR BIGGEST OVERSEAS CASH HOLDERS, SUCH AS ORACLE, MICROSOFT, APPLE

* FITCH SAYS U.S. TECH SECTOR REPATRIATION MAY BE A NEARER-TERM CREDIT NEGATIVE

* FITCH SAYS ESTIMATES ENHANCED CASH MANAGEMENT AND U.S. TECH SECTOR REPATRIATION PLANNING SOPHISTICATION HAS REDUCED OFFSHORE MINIMUM CASH REQUIREMENTS

* FITCH SAYS EXPECT U.S. TECHNOLOGY ISSUERS WILL USE REPATRIATED OFF SHORE CASH FOR SHAREHOLDER RETURNS Source text for Eikon:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.