BRIEF-Fitch Says U.S. Tax Changes Will Have Minor Impact On Homebuilders​

Dec 20 (Reuters) - Fitch:
* SAYS U.S. TAX CHANGES WILL HAVE MINOR IMPACT ON HOMEBUILDERS
* SAYS DECLINE IN TAX BENEFITS FOR HOMEOWNERS LIKELY TO HAVE NO IMPACT ON MOST OF REGIONAL HOUSING MARKETS IN U.S. FOR LARGE PUBLIC HOMEBUILDERS
* SAYS BELIEVES U.S. TAX BILL IS UNLIKELY TO AFFECT MOST HOUSING MARKETS AS INCOME TAXES ARE NOT AMONG TOP CONSIDERATIONS FOR HOME BUYERS
* SAYS DECLINE IN TAX BENEFITS FOR HOMEOWNERS MAY HAVE A SUBTLY NEGATIVE IMPACT ON PRICES IN MOST EXPENSIVE U.S. MARKETS
* SAYS FROM CREDIT PERSPECTIVE, CORPORATE TAX PROVISIONS ARE SOMEWHAT NEGATIVE FOR HOMEBUILDER SECTOR DUE TO ELIMINATION OF NOL CARRYBACKS
* SAYS TAX BILL‘S REDUCTION IN BENEFITS FOR HOME OWNERSHIP WILL BE OFFSET BY GENERALLY HIGHER TAKE HOME INCOMES
* SAYS BELIEVES AFFORDABILITY IS MOST LIKELY TO IMPROVE IN LOWER COST, LOWER TAX STATES, SUCH AS TEXAS Source text for Eikon: