BRIEF-‍Fitch upgrades Indonesia To 'BBB' Outlook Stable​

Dec 20 (Reuters) -
* FITCH UPGRADES INDONESIA TO ‘BBB’; OUTLOOK STABLE
* FITCH ON INDONESIA- RESILIENCE TO EXTERNAL SHOCKS HAS STEADILY STRENGTHENED IN PAST FEW YEARS
* FITCH EXPECTS INDONESIA‘S GDP GROWTH TO RISE TO 5.4% IN 2018 AND 5.5% IN 2019, FROM 5.1% IN 2017
* FITCH BELIEVES INDONESIA‘S DEFICIT OUTTURN IS MORE LIKELY TO REMAIN BROADLY STABLE AT 2.7% OF GDP, AND STAY WITHIN 3% CEILING
* FITCH- CONSIDERS INDONESIA‘S EXPOSURE TO BANKING-SECTOR RISKS AS LIMITED
* FITCH- INDONESIA‘S ECONOMY CONTINUES TO EXHIBIT SOME STRUCTURAL WEAKNESSES, NOTWITHSTANDING RECENT IMPROVEMENTS FROM REFORM IMPLEMENTATION
* FITCH- INDONESIA‘S ECONOMY IS LESS DEVELOPED ON A NUMBER OF METRICS THAN THAT OF MANY PEERS Source text for Eikon: