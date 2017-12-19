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BRIEF-Five Prime Therapeutics And Zai Lab Announce Exclusive License Agreement
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December 19, 2017 / 9:12 PM / Updated 7 hours ago

BRIEF-Five Prime Therapeutics And Zai Lab Announce Exclusive License Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) - Five Prime Therapeutics Inc:

* FIVE PRIME THERAPEUTICS AND ZAI LAB ANNOUNCE EXCLUSIVE LICENSE AGREEMENT FOR FPA144 ANTI-FGFR2B ANTIBODY IN GREATER CHINA AND GLOBAL STRATEGIC DEVELOPMENT COLLABORATION

* FIVE PRIME THERAPEUTICS - GRANTED ZAI LAB AN EXCLUSIVE LICENSE TO DEVELOP AND COMMERCIALIZE FPA144 IN GREATER CHINA TERRITORY​

* FIVE PRIME THERAPEUTICS INC - ‍ZAI LAB WILL BE RESPONSIBLE FOR CONDUCTING PHASE 3 FIGHT TRIAL IN GREATER CHINA​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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