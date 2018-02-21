BRIEF-Fnac Darty FY Net Income From Continuing Operations Rises To ‍​125 Million Euros

Feb 21 (Reuters) - FNAC DARTY SA:
* FY PRO FORMA REVENUE EUR 7.45 BILLION VERSUS EUR 7.42 BILLION YEAR AGO
* FY PRO FORMA EBITDA EUR 370 MILLION VERSUS EUR 307 MILLION YEAR AGO
* CONFIRM OUR OBJECTIVE OF €130 MILLION OF SYNERGIES DELIVERED BY THE END OF 2018
* FY NET INCOME FROM CONTINUING OPERATIONS EUR 125 MILLION VERSUS EUR 24 MILLION YEAR AGO
* CONFIRMS MEDIUM-TERM OBJECTIVES TARGETING HIGHER GROWTH THAN OUR MARKETS
* CONFIRMS MEDIUM-TERM CURRENT OPERATING MARGIN BETWEEN 4.5% AND 5%
* PURCHASING AGREEMENT WITH CARREFOUR GROUP TO HAVE SLIGHTLY POSITIVE IMPACTS ON RESULTS IN 2018
* FULL EFFECT OF PURCHASING AGREEMENT WITH CARREFOUR GROUP IS EXPECTED FOR 2019 Source text for Eikon: Further company coverage:, (Gdynia Newsroom)