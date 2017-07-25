FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
10 days ago
BRIEF-Fnac Darty H1 current operating income rises to 33.9‍​ million euros​
#Brexit
#Banks
#Trump
#Russia
#NorthKorea
#Venezuela
#Sport
Sections
Featured
Special customs union a way to break Brexit logjam?
Special customs union a way to break Brexit logjam?
Special customs union a way to break Brexit logjam?
Special customs union a way to break Brexit logjam?
Special customs union a way to break Brexit logjam?
Special customs union a way to break Brexit logjam?
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
July 25, 2017 / 4:29 PM / 10 days ago

BRIEF-Fnac Darty H1 current operating income rises to 33.9‍​ million euros​

Reuters Staff

1 Min Read

July 25 (Reuters) - FNAC DARTY SA:

* H1 REVENUES EUR ‍​3.22 BILLION VERSUS EUR 3.30 BILLION YEAR AGO

* H1 CURRENT OPERATING INCOME EUR 33.9‍​ MILLION VERSUS EUR 3.6 MILLION YEAR AGO

* ‍EXPECTS TO EXCEED ITS TARGET OF 50 STORE OPENINGS IN 2017​

* AT LEAST HALF OF EUR 130 MILLION IN SYNERGIES WILL HAVE BEEN GENERATED BY END OF 2017

* ‍SECOND HALF OF 2017 WILL RETURN TO A MORE NORMATIVE BASIS FOR COMPARISON

* FNAC DARTY REAFFIRMS ITS OBJECTIVE OF ACHIEVING EUR 130 MILLION IN SYNERGIES BY END-2018

* ‍RAPID PROGRESS OF FNAC DARTY INTEGRATION: EUR 43 MILLION IN SYNERGIES AT END-JUNE 2017​ ​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.