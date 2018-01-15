BRIEF-Fonterra Co-Operative Group Says New Zealand Milk Collections In Dec Declined By 6 Pct‍​

Jan 16 (Reuters) - Fonterra Co-Operative Group Ltd:
* DEC MILK COLLECTION IN AUSTRALIA REACHED 16 MILLION KGMS, 28% HIGHER THAN DEC LAST SEASON
* CO’S MILK COLLECTION ACROSS NEW ZEALAND FOR 7-MONTH TO 31 DEC 878 MILLION KGMS, SLIGHTLY DOWN ON SAME PERIOD LAST SEASON
* FONTERRA’S NEW ZEALAND MILK COLLECTIONS IN DECEMBER DECLINED BY 10 MILLION KGMS OR 6%
* FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP-“RECENT WET CONDITIONS HAVE HELPED IN SOME REGIONS, IT IS UNLIKELY TO BE ENOUGH TO BRING PRODUCTION BACK TO PREVIOUSLY ANTICIPATED LEVELS”
* FORECAST FARMGATE MILK PRICE FOR THE SEASON REMAINS AT $6.40 PER KGMS
* ALL FIGURES IN NZ$ Source text for Eikon: Further company coverage: