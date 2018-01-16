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January 16, 2018 / 10:47 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Ford Says "Building Our Av Business In Multiple Cities In Preparation For A 2021 Production Launch‍​"

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 16 (Reuters) - Ford Motor Co:

* - “BUILDING OUR AV BUSINESS IN MULTIPLE CITIES IN PREPARATION FOR A 2021 PRODUCTION LAUNCH‍​”

* - FROM 2018 FORD WILL HAVE 3 OPERATING SEGMENTS, AUTOMOTIVE, MOBILITY, AND FORD CREDIT

* - WE DO NOT EXPECT THE IMPACT FROM U.S. TAX REFORM TO BE MATERIAL FOR 2017

* SAYS EMPLOYEES WILL NOT BE GIVEN PAY INCREASE OR BONUSES AS A RESULT OF TAX REFORM

* - EXPECTED OPERATING TAX RATE FOR 2017 IS ABOUT 15%, CONSISTENT WITH PRIOR GUIDANCE

* SAYS EXPECTED 2018 FY TAX RATE IS ABOUT 15% WITH AN ONGOING RATE OF ABOUT 18%

* - PRELIMINARY 4Q 2017 COMPANY GAAP REVENUE $41.3 BILLION

* Q4 REVENUE VIEW $37.03 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text - ford.to/2mPBGTZ Further company coverage:

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