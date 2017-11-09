BRIEF-ForFarmers Q3 underlying EBITDA: limited growth

Nov 9 (Reuters) - FORFARMERS NV:
* MARKET CIRCUMSTANCES IN UNITED KINGDOM REMAIN DIFFICULT
* Q3 GROSS PROFIT: GROWTH (INCLUDING NEGATIVE CURRENCY TRANSLATION IMPACT POUND STERLING)
* IN LOCAL CURRENCY, GROSS PROFIT IN UNITED KINGDOM WAS NEARLY EQUAL IN Q3
* SUPPLY CHAIN EXPERIENCED A HIGHER THAN USUAL TURNOVER OF DRIVERS WHICH PROVED DIFFICULT TO REPLACE AS A RESULT OF MANY NON-UK DRIVERS LEAVING UK DUE TO CONCERNS AROUND BREXIT
* ON UK LOCAL CURRENCY GROSS PROFIT: THERE WAS A DECLINE IN FIRST HALF YEAR
* WE STILL REMAIN POSITIVE ABOUT OUR MID TO LONG-TERM UNITED KINGDOM STRATEGY
* OPERATIONAL COSTS WERE TEMPORARILY HIGHER BECAUSE OF RESULTING IN A LOWER UNDERLYING RESULT. HIGHER THAN USUAL TURNOVER OF DRIVERS
* OPENING OF NEW FACTORY IN EXETER IS PLANNED FOR Q4 OF THIS YEAR. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)