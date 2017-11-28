BRIEF-FP Newspapers Reports Third Quarter 2017 Results

Nov 28 (Reuters) - FP Newspapers Inc:
* FP NEWSPAPERS INC - FPLP‘S REVENUE FOR 3 MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, WAS $16.9 MILLION, A DECREASE OF $2.3 MILLION OR 12.1% FROM SAME THREE MONTHS IN PRIOR YEAR
* FP NEWSPAPERS INC - PRINT ADVERTISING REVENUE YEAR-OVER-YEAR DECLINES CONTINUED IN Q3 AT ROUGHLY SAME PACE AS EXPERIENCED IN FIRST TWO QUARTERS
* FP NEWSPAPERS - FPLP WAS GIVEN NOTICE FREE METRO WEEKDAY PUBLICATION WHICH WAS PRINTED AT FPLP‘S DERKSEN PRINTERS BUSINESS WAS CEASING PUBLISHING
* FP NEWSPAPERS - UNDERTAKING A REVIEW TO DETERMINE OPERATIONAL CHANGES APPROPRIATE TO MINIMIZE FINANCIAL IMPACT OF METRO WEEKDAY CEASING PUBLISHING Source text for Eikon: Further company coverage: