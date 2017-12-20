FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Freehold Royalties Acquires A Long Life Cardium Royalty Asset
Sections
Featured
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Mergers & Acquisitons - Americas
December 20, 2017 / 9:39 PM / 5 days ago

BRIEF-Freehold Royalties Acquires A Long Life Cardium Royalty Asset

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 20 (Reuters) - Freehold Royalties Ltd:

* FREEHOLD ROYALTIES LTD. ACQUIRES A LONG LIFE CARDIUM ROYALTY ASSET

* FREEHOLD ROYALTIES LTD - PURCHASE PRICE OF GORR IS $52 MILLION PLUS ASSIGNMENT BY FREEHOLD OF MINOR WORKING INTEREST ASSETS

* FREEHOLD ROYALTIES LTD - GORR IS FORECAST TO GENERATE APPROXIMATELY $3.6 MILLION IN OPERATING INCOME AND APPROXIMATELY 210 BOE/D IN 2018

* FREEHOLD ROYALTIES LTD - ACQUISITION WAS FUNDED THROUGH EXISTING CREDIT LINE

* FREEHOLD ROYALTIES - PROFORMA 2017 YEAR-END NET DEBT TO FFO EXPECTED TO BE 0.7 TIMES, WITH ABOUT $90 MILLION AVAILABLE ON ITS EXISTING FACILITY Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.