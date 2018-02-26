FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Business
Technology
The Trump Effect
Environment
China
Entertainment
The Wider Image
Healthcare
February 26, 2018 / 9:59 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Fresenius Medical sets aside EUR200 mln for U.S. settlement talks

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Fresenius Medical Care AG:

* SAYS ‍ESTABLISHES PROVISION OF EUR 200 MILLION REGARDING ONGOING FCPA SETTLEMENT NEGOTIATIONS​

* SAYS ‍PROVISION TAKES INTO ACCOUNT RECENT DEVELOPMENTS IN ONGOING SETTLEMENT NEGOTIATIONS WITH U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE AND U.S. SECURITIES EXCHANGE COMMISSION​

* SAYS ‍CHARGE ENCOMPASSES GOVERNMENT AGENCIES’ CLAIMS FOR PROFIT DISGORGEMENT, AS WELL AS ACCRUALS FOR FINES AND/OR PENALTIES, CERTAIN LEGAL AND OTHER CONSULTANCY EXPENSES AND OTHER RELATED​

* SAYS ‍SETTLEMENT NEGOTIATIONS ARE CONTINUING AND HAVE NOT YET ACHIEVED AN AGREEMENT-IN-PRINCIPLE; FAILURE TO REACH AGREEMENT REMAINS POSSIBLE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.