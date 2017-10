Oct 26 (Reuters) - Frontera Energy Corp:

* Frontera announces the sale of Petroelectrica De Los Llanos for $56 million

* Frontera Energy - ‍entered into deal to sell interest in Petroelectrica De Los Llanos to an affiliate of Eléctricas De Medellín - Ingeniería Y S.A.S​