BRIEF-FS Investments, KKR To Form Middle Market Alternative Lending Platform

Dec 11 (Reuters) - FS Investments:
* FS INVESTMENTS AND KKR PARTNERING TO FORM PREMIER $18 BILLION MIDDLE MARKET ALTERNATIVE LENDING PLATFORM
* CO, GSO CAPITAL PARTNERS TO CONCLUDE RELATIONSHIP WITH RESPECT TO ALL OF CO‘S SPONSORED FUNDS SUB-ADVISED BY GSO
* AS PER AGREEMENT, FS INVESTMENTS & KKR WILL SEEK STOCKHOLDER APPROVAL FOR PARTNERSHIP TO PROVIDE CERTAIN INVESTMENT ADVISORY SERVICES
* KKR TO PROVIDE NON-ADVISORY SERVICES TO CO UNTIL STOCKHOLDER APPROVALS FOR NEW INVESTMENT ADVISORY AGREEMENTS OBTAINED
* BOARD OF DIRECTORS/TRUSTEES APPROVED NEW INVESTMENT ADVISORY AGREEMENTS FOR EACH FSIC FUND,CCT, EACH FUND TO SEEK STOCKHOLDER APPROVAL
* FSIC FUNDS WILL BE ABLE TO CO-INVEST WITH KKR‘S OTHER FUNDS AND ACCOUNTS Source text for Eikon: Further company coverage: