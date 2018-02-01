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#IPOs - Americas
February 1, 2018 / 12:03 PM / a day ago

BRIEF-FTS International Sees IPO Of 19.5 Mln Shares Priced $15-$18/shr

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 1 (Reuters) - FTS International Inc:

* FTS INTERNATIONAL INC SEES IPO OF 19.5 MILLION SHARES PRICED TO BE BETWEEN $15 AND $18 PER SHARE – SEC FILING ‍​

* FTS INTERNATIONAL INC SAYS IT HAD PREVIOUSLY EXPECTED IPO OF UP TO 15.15 MILLION SHARES OF COMMON STOCK PRICED BETWEEN BETWEEN $15 AND $18 PER SHARE‍​

* FTS INTERNATIONAL INC SAYS IN IPO, CO SELLING 15.15 MILLION SHARES OF COMMON STOCK, SELLING STOCKHOLDERS ARE SELLING 4.35 MILLION SHARES OF CO'S COMMON STOCK Source text: (bit.ly/2nzY5DY) Further company coverage:

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