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BRIEF-Fugro divests non-core trenching and cable laying business to Global Marine Group
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October 12, 2017 / 5:21 AM / in 7 days

BRIEF-Fugro divests non-core trenching and cable laying business to Global Marine Group

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 12 (Reuters) - FUGRO NV:

* FUGRO DIVESTS NON-CORE TRENCHING AND CABLE LAYING BUSINESS TO GLOBAL MARINE GROUP‍​

* THE TRANSACTION INVOLVES THE TRANSFER OF 23 ABERDEEN BASED EMPLOYEES, 1 VESSEL, 2 TRENCHERS AND 2 REMOTELY OPERATED VEHICLES.

* TO CONTRIBUTE ITS TRENCHING AND CABLE LAYING BUSINESS TO GMG IN RETURN FOR EQUITY INTEREST OF CA. 24% IN COMBINED BUSINESS AND $7.5 MILLION SECURED VENDOR LOAN

* WILL PARTICIPATE IN A DIVERSIFIED SUBSEA CABLE INSTALLATION, MAINTENANCE AND MARINE TELECOM COMPONENT MANUFACTURING AND CABLE INTEGRATION BUSINESS

* WILL ALSO BECOME GMG’S PREFERRED PROVIDER OF SITE CHARACTERISATION AND ASSET INTEGRITY SERVICES

* TOTAL TRANSACTION VALUE IS APPROXIMATELY US$ 73 MILLION

* FUGRO WILL REALISE A GAIN ON THIS TRANSACTION

* EXPECTATION IS THAT THE TRANSACTION WILL BE CLOSED IN THE FOURTH QUARTER OF 2017 Source text: bit.ly/2yHaYEw Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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