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BRIEF-Fullshare Updates MOU In Relation To Proposed Strategic Cooperation
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December 27, 2017 / 1:28 AM / 2 days ago

BRIEF-Fullshare Updates MOU In Relation To Proposed Strategic Cooperation

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 27 (Reuters) - Fullshare Holdings Ltd:

* ‍ENTERED MOU WITH SHANGHAI JOYU CULTURE COMMUNICATION, NINGBO ZHONGBANG CHANRONG HOLDINGS AND NINGBO ZHONGXIN WANBANG ASSET MANAGEMENT

* ‍ZHONGBANG CHANRONG INTENDS TO ENTER AGREEMENT TO ESTABLISH EQUITY INVESTMENT FUND IN THE PRC NOT EXCEEDING RMB2.633 BILLION​

* ‍AGREED CO WILL BUY INTEREST IN FUND FROM ZHONGBANG CHANRONG & FUND PARTNER BY FORWARD PURCHASE BEFORE EXPIRY DATE OF TERM OF FUND​ Source text for Eikon: Further company coverage: (bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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