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BRIEF-Galliford Says To Discuss To Minimise Impact Of Carillion Bankruptcy On Aberdeen Contract With Scotland
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#Banking and Financial News
January 15, 2018 / 11:15 AM / 2 days ago

BRIEF-Galliford Says To Discuss To Minimise Impact Of Carillion Bankruptcy On Aberdeen Contract With Scotland

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 15 (Reuters) - Galliford Try Plc:

* ‍NOTES ANNOUNCEMENT BY CARILLION PLC THIS MORNING​

* ‍GROUP IS IN JOINT VENTURE WITH CARILLION AND BALFOUR BEATTY ON £550 MILLION ABERDEEN WESTERN PERIPHERAL ROUTE CONTRACT​

* GALLIFORD TRY - ‍TERMS OF CONTRACT ARE SUCH THAT REMAINING JOINT VENTURE MEMBERS, BALFOUR BEATTY AND GALLIFORD TRY, ARE OBLIGED TO COMPLETE CONTRACT​

* ‍CURRENT ESTIMATE OF ADDITIONAL CASH CONTRIBUTION OUTSTANDING FROM CARILLION TO COMPLETE PROJECT IS £60-80 MILLION​

* GALLIFORD TRY - ‍COMPANIES WILL DISCUSS POSITION URGENTLY WITH OFFICIAL RECEIVER OF CARILLION AND TRANSPORT SCOTLAND, TO MINIMISE ANY IMPACT ON PROJECT​

* ‍HAS NO OTHER SIGNIFICANT CONTRACTS OR PROJECTS WITH CARILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

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