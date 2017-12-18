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BRIEF-Gaming And Leisure Properties Announces Agreements To Accommodate The Acquisition Of Pinnacle By Penn National
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#Mergers & Acquisitons - Americas
December 18, 2017 / 1:00 PM / a day ago

BRIEF-Gaming And Leisure Properties Announces Agreements To Accommodate The Acquisition Of Pinnacle By Penn National

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 18 (Reuters) - Gaming And Leisure Properties Inc :

* GAMING AND LEISURE PROPERTIES, INC. ANNOUNCES AGREEMENTS TO ACCOMMODATE THE PROPOSED ACQUISITION OF PINNACLE ENTERTAINMENT, INC. BY PENN NATIONAL GAMING, INC.

* GAMING AND LEISURE PROPERTIES-TO ACQUIRE ASSETS AT PENN‘S PLAINRIDGE PARK CASINO, PINNACLE‘S BELTERRA PARK GAMING & ENTERTAINMENT FOR ABOUT $315.2 MILLION

* GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC - TRANSACTION IS EXPECTED TO BE FUNDED WITH A COMBINATION OF DEBT AND EQUITY

* GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC - EXPECT TRANSACTION TO BE ACCRETIVE FOR SHAREHOLDERS AT CLOSING Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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