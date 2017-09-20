FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Garanti Bankasi faces fine and damage claim from French court and treasury
Sections
Featured
In blow to Britain, Goldman CEO to spend more time in Frankfurt
the road to brexit
In blow to Britain, Goldman CEO to spend more time in Frankfurt
Time to slay the free market-myth monster
commentary
Time to slay the free market-myth monster
In glyphosate review, World Health Organisation cancer agency edited out “non-carcinogenic” findings
reuters investigates
In glyphosate review, World Health Organisation cancer agency edited out “non-carcinogenic” findings
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
September 20, 2017 / 10:19 AM / a month ago

BRIEF-Garanti Bankasi faces fine and damage claim from French court and treasury

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 20 (Reuters) - GARANTI BANKASI:

* FACES FINE OF EURO 8 MILLION IN CASE IN FRANCE WITH RESPECT TO ACCOUNT CLOSURE ACTIONS TAKEN BY BANK IN MID-2009 ‍​

* THE BANK, JOINTLY WITH THE OTHER DEFENDANTS, WILL BE SUBJECT TO PAYMENT OF A DAMAGES CLAIM OF THE FRENCH TREASURY UP TO EURO 25 MILLION‍​

* DISAGREES WITH THE JUDGMENT AND CURRENTLY INTENDS TO FILE AN APPEAL

* THE LITIGATION IS RELATING TO TAX CARBON-TRADING FRAUD ALLEGATIONS AGAINST A NUMBER OF INDIVIDUALS PENDING BEFORE THE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE OF PARIS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.