BRIEF-Gartner Q4 GAAP Earnings Per Share $1.16

Feb 6 (Reuters) - Gartner Inc:
* GARTNER REPORTS FINANCIAL RESULTS FOR FOURTH QUARTER 2017
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.32, REVENUE VIEW $1.03 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.10 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 REVENUE VIEW $4.04 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY GAAP DILUTED INCOME PER SHARE INCLUDES A FAVORABLE IMPACT FROM TAX ACT OF ABOUT $0.65 PER SHARE
* SEES 2018 TOTAL ADJUSTED REVENUE (NON-GAAP) $4,105 MILLION - $4,210 MILLION
* ADJUSTED REVENUE WAS $1.1 BILLION IN Q4 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: