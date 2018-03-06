FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Russia
The Trump Effect
Sport
Environment
Science
Reuters Investigates
Commentary
Swiss Market Report
March 6, 2018 / 9:04 AM / 2 days ago

BRIEF-Gategroup CEO expects revenue to grow 5-7 pct in 2018

Reuters Staff

1 Min Read

March 6 (Reuters) - HNA Group Co Ltd:

* GATEGROUP CEO TELL REUTERS VALUATION OF COMPANY AFTER IPO WILL BE SIGNIFICANTLY HIGHER THAN WHEN HNA BOUGHT IT (ADDS DROPPED WORD “HIGHER”)

* GATEGROUP CEO SAYS COMPANY IS 100 PERCENT FINANCIALLY INDEPENDENT FROM HNA, NO FINANCIAL MOVEMENTS BETWEEN THE COMPANIES

* GATEGROUP CEO SAYS FURTHER INCREASES IN PROFIT MARGIN POSSIBLE

* GATEGROUP CEO SAYS EXPECTS COMPANY REVENUE TO GROW 5 TO 7 PERCENT IN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Zurich newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.