BRIEF-GE Posts Qtrly Cont Ops Loss Per Share $1.15

Jan 24 (Reuters) - General Electric Co:
* QTRLY INDUSTRIAL OPERATING + VERTICALS LOSS PER SHARE $1.23
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.29 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY TOTAL REVENUES $31,402 MILLION VERSUS $33,088 MILLION
* Q4 REVENUE VIEW $34.06 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* GE - INDUSTRIAL + VERTICALS EPS AT LOW END OF GUIDANCE EXCLUDING $1.49 OF CHARGES
* IN QUARTER, EPS WAS AT THE LOW-END OF GUIDANCE, EXCLUDING INSURANCE-RELATED ITEMS, U.S. TAX REFORM, AND INDUSTRIAL PORTFOLIO ACTIONS
* IN QUARTER, “POWER WAS DOWN SIGNIFICANTLY AND WE EXPECT MARKET CHALLENGES TO CONTINUE”
* IN QUARTER, “CASH PERFORMANCE WAS ABOVE EXPECTATIONS AND OUR VISIBILITY AND EXECUTION ON CASH IS IMPROVING”
* GE - IN QUARTER, CASH PERFORMANCE WAS ABOVE EXPECTATIONS AND CO‘S VISIBILITY AND EXECUTION ON CASH IS IMPROVING
* GE - “AVIATION AND HEALTHCARE HAD STRONG PERFORMANCES IN THE QUARTER”
* GE - GE CAPITAL ENDED QUARTER WITH $157 BILLION OF ASSETS, INCLUDING $31 BILLION OF LIQUIDITY Source text : (invent.ge/2rAx8Wf) Further company coverage: