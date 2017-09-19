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BRIEF-Gecina ‍places 700 million euro bond issue and opens offer to redeem 3 outstanding bond issues​
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#Financials
September 19, 2017 / 5:04 PM / in a month

BRIEF-Gecina ‍places 700 million euro bond issue and opens offer to redeem 3 outstanding bond issues​

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 19 (Reuters) - GECINA SA:

* ‍GECINA SUCCESSFULLY PLACES A 700 MILLION EURO BOND ISSUE AT 1.375% AND OPENS AN OFFER TO REDEEM THREE OUTSTANDING BOND ISSUES​

* PLACED A 700 MILLION EURO BOND ISSUE, MATURING IN JANUARY 2028 (MATURITY OF 10.3 YEARS) WITH A COUPON OF 1.375%‍​

* BOND ISSUE WAS MORE THAN TWO TIMES OVERSUBSCRIBED BY A TOP-TIER BASE OF PAN-EUROPEAN INVESTORS

* BARCLAYS, BNP PARIBAS, CM CIC, HSBC, MEDIOBANCA, NATIXIS AND SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WERE THE BOOKRUNNERS FOR THIS ISSUE Source text: bit.ly/2jHNQ21 Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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