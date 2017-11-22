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BRIEF-Genfit announces positive outcome of DSMB safety review
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November 22, 2017 / 5:39 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Genfit announces positive outcome of DSMB safety review

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 22 (Reuters) - GENFIT SA:

* REG-GENFIT: POSITIVE OUTCOME FROM THE 18-MONTH PRE-PLANNED SAFETY REVIEW BY THE DSMB, IN RESOLVE-IT PHASE 3 CLINICAL TRIAL WITH ELAFIBRANOR

* ‍SAFETY DATA REVIEWED BY DSMB WHICH RECOMMENDED CONTINUATION OF TRIAL WITHOUT ANY MODIFICATIONS​

* ‍POSITIVE OUTCOME OF REVIEW ALLOWS GENFIT TO ACTIVELY PURSUE ITS EFFORT IN ENROLLING PATIENTS AND CONTINUATION OF RESOLVE-IT TRIAL​

* ‍POSITIVE OUTCOME CONFIRMS GOOD SAFETY PROFILE OF ELAFIBRANOR​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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