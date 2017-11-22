BRIEF-Genfit announces positive outcome of DSMB safety review

Nov 22 (Reuters) - GENFIT SA:
* REG-GENFIT: POSITIVE OUTCOME FROM THE 18-MONTH PRE-PLANNED SAFETY REVIEW BY THE DSMB, IN RESOLVE-IT PHASE 3 CLINICAL TRIAL WITH ELAFIBRANOR
* SAFETY DATA REVIEWED BY DSMB WHICH RECOMMENDED CONTINUATION OF TRIAL WITHOUT ANY MODIFICATIONS
* POSITIVE OUTCOME OF REVIEW ALLOWS GENFIT TO ACTIVELY PURSUE ITS EFFORT IN ENROLLING PATIENTS AND CONTINUATION OF RESOLVE-IT TRIAL
* POSITIVE OUTCOME CONFIRMS GOOD SAFETY PROFILE OF ELAFIBRANOR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)