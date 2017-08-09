FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Genmab CEO confident to close some tech deals this year
Sections
Featured
May heads for Brussels after Brexit talks deadlock
May heads for Brussels after Brexit talks deadlock
May heads for Brussels after Brexit talks deadlock
May heads for Brussels after Brexit talks deadlock
May heads for Brussels after Brexit talks deadlock
May heads for Brussels after Brexit talks deadlock
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
August 9, 2017 / 6:14 PM / 2 months ago

BRIEF-Genmab CEO confident to close some tech deals this year

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 9 (Reuters) - GENMAB‘S CEO JAN VAN DE WINKEL SAYS IN TELEPHONE INTERVIEW WITH REUTERS:

* IS IN PROGRESSING TALKS WITH SEVERAL COMPANIES ON NEW TECHNOLOGY COLLABORATIONS, CONFIDENT TO CLOSE SOME DEALS IN 2017, AND SOME IN 2018

* DEALS ARE MORE COMPLICATED TO MAKE NOW THAN EARLIER AS GENMAB WANTS CO-OWNERSHIP OR THE OPTION OF CO-OWNERSHIP AND THAT IS NOT WHAT THE LARGE BIOTECH AND PHARMA COMPANIES LIKE TO HEAR

* NEW DEALS ARE GOING TO BE MORE FAVOURABLE TOWARDS GENMAB IN THE FUTURE AS ITS DRUGS ARE WORKING WELL AND POTENTIAL PARTNERS ARE VERY EAGER TO GET ACCESS TO ITS TECHNOLOGIES

* IS MOVING AGGRESSIVELY FORWARD TOGETHER WITH JANSSEN ON SUBCUTANEOUS FORMULATION OF DARATUMUMAB

* IT IS INCREDIBLY IMPORTANT THAT GENMAB HAS REACHED AGREEMENT WITH REGULATORS ON HOW TO GET SUBCUTANEOUS FORMULATION OF DARATUMUMAB TO MARKET

* STILL SEE LOT OF UNCERTAINTIES IN 2017, STILL NEED TO SEE PICK-UP IN DARZALEX SALES IN H2 FURTHER COMPANY COVERAGE:

Copenhagen newsroom

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.