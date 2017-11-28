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BRIEF-Genomic Health And Cleveland Diagnostics Announce Strategic Collaboration To Develop And Commercialize New Prostate Cancer Tests
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November 28, 2017 / 1:09 PM / Updated a day ago

BRIEF-Genomic Health And Cleveland Diagnostics Announce Strategic Collaboration To Develop And Commercialize New Prostate Cancer Tests

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 28 (Reuters) - Genomic Health Inc:

* GENOMIC HEALTH AND CLEVELAND DIAGNOSTICS ANNOUNCE STRATEGIC COLLABORATION TO DEVELOP AND COMMERCIALIZE NEW PROSTATE CANCER TESTS

* GENOMIC HEALTH-DEAL TO PROVIDE CO WITH EXCLUSIVE GLOBAL RIGHTS TO DEVELOP CANCER TESTS BASED ON CLEVELAND DIAGNOSTICS’ ISOPSA REAGENT & SIA TECHNOLOGY​

* GENOMIC HEALTH INC - ‍GENOMIC HEALTH IS EXPECTED TO BEGIN ADDITIONAL DEVELOPMENT AND CLINICAL VALIDATION OF FIRST HIGH-PSA REFLEX TEST IN 2018​

* GENOMIC HEALTH INC - ‍GENOMIC HEALTH WILL MAKE A CONVERTIBLE NOTE INVESTMENT IN CLEVELAND DIAGNOSTICS IN PRINCIPAL AMOUNT OF $2 MILLION IN Q4 OF 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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