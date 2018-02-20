FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Syria
Winter Olympics
The Trump Effect
Technology
Entertainment
The Wider Image
Healthcare
February 20, 2018 / 6:39 AM / 2 days ago

BRIEF-Gensight Announces Publication Of Positive Data From Phase I/II Trial Of Gs010

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - GENSIGHT BIOLOGICS SA:

* GENSIGHT BIOLOGICS ANNOUNCES PUBLICATION OF POSITIVE DATA FROM PHASE I/II TRIAL AND LONG-TERM FOLLOW-UP OF GS010 IN OPHTHALMOLOGY, THE JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY

* GS010 CONFIRMED AS SAFE AND WELL TOLERATED 2 YEARS AFTER A SINGLE UNILATERAL INTRAVITREAL INJECTION

* SUSTAINED IMPROVEMENT OF VISUAL ACUITY AT 2 YEARS OF FOLLOW-UP IN LHON SUBJECTS WITH LESS THAN 2 YEARS OF VISUAL LOSS PRIOR TO TREATMENT

* GS010 (RAAV2/2-ND4) IS SAFE AND WELL TOLERATED 2 YEARS AFTER A SINGLE UNILATERAL INTRAVITREAL ADMINISTRATION. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.