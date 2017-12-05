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BRIEF-Gensight Biologics Reports Positive Results From Phase I/Ii Study Of Gs010
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December 5, 2017 / 6:45 AM / a day ago

BRIEF-Gensight Biologics Reports Positive Results From Phase I/Ii Study Of Gs010

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 5 (Reuters) - GENSIGHT BIOLOGICS SA:

* GENSIGHT BIOLOGICS REPORTS POSITIVE LONG-TERM VISUAL ACUITY GAINS AND SAFETY RESULTS FROM PHASE I/II STUDY OF GS010 FOR THE TREATMENT OF LEBER HEREDITARY OPTIC NEUROPATHY (LHON)

* CONFIRMATION OF THE FAVORABLE LONG-TERM SAFETY PROFILE OF GS010‍​

* SIGNIFICANT IMPROVEMENT OF VISUAL ACUITY AT 2.5 YEARS OF FOLLOW-UP IN CERTAIN LHON PATIENTS

* LHON PATIENTS WITH LESS THAN 2 YEARS OF ONSET OF VISUAL LOSS PRIOR TO TREATMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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