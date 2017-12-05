BRIEF-Gensight Biologics Reports Positive Results From Phase I/Ii Study Of Gs010

Dec 5 (Reuters) - GENSIGHT BIOLOGICS SA:
* GENSIGHT BIOLOGICS REPORTS POSITIVE LONG-TERM VISUAL ACUITY GAINS AND SAFETY RESULTS FROM PHASE I/II STUDY OF GS010 FOR THE TREATMENT OF LEBER HEREDITARY OPTIC NEUROPATHY (LHON)
* CONFIRMATION OF THE FAVORABLE LONG-TERM SAFETY PROFILE OF GS010
* SIGNIFICANT IMPROVEMENT OF VISUAL ACUITY AT 2.5 YEARS OF FOLLOW-UP IN CERTAIN LHON PATIENTS
* LHON PATIENTS WITH LESS THAN 2 YEARS OF ONSET OF VISUAL LOSS PRIOR TO TREATMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)