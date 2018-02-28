BRIEF-Genus Plc Reports HY ‍basic Earnings Per Share of 69 Pence​

Feb 28 (Reuters) - Genus Plc:
* HY ADJUSTED PROFIT BEFORE TAX 29.0 MILLION POUNDS VERSUS 25.1 MILLION POUNDS AS REPORTED YEAR- AGO
* HY REVENUE 238.6 MILLION POUNDS VERSUS 222.1 MILLION POUNDS AS REPORTED YEAR- AGO
* GENUS- DEMAND FOR DAIRY PRODUCT CONTINUES TO SHOW INCREMENTAL RISE SUPPORTED BY CHINA‘S GROWTH IN DEMAND, NOT BEING MET BY DOMESTIC GROWTH IN OUTPUT
* HY PORCINE REVENUES GREW 3% (6% IN CONSTANT CURRENCY) WITH INCREASED ROYALTY REVENUES IN ALL REGIONS
* GENUS- ANTICIPATE PERFORMING IN LINE WITH EXPECTATIONS IN FY ON CONSTANT CURRENCY BASIS, BUT NOW EXPECT ACTUAL CURRENCIES TO BE A HEADWIND FOR YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: