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BRIEF-GENWORTH AND OCEANWIDE PROVIDE UPDATE ON CFIUS APPLICATION
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October 2, 2017 / 12:21 PM / 17 days ago

BRIEF-GENWORTH AND OCEANWIDE PROVIDE UPDATE ON CFIUS APPLICATION

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 2 (Reuters) - Genworth Financial Inc:

* GENWORTH AND OCEANWIDE PROVIDE UPDATE ON CFIUS APPLICATION

* GENWORTH FINANCIAL - CO AND CHINA OCEANWIDE HOLDINGS GROUP CO. LTD​‍ HAVE WITHDRAWN JOINT VOLUNTARY NOTICE WITH COMMITTEE ON FOREIGN INVESTMENT IN U.S.

* GENWORTH FINANCIAL INC - ‍GENWORTH AND OCEANWIDE INTEND TO ACTIVELY ENGAGE IN DISCUSSIONS WITH CFIUS WITH RESPECT TO MITIGATION OPTIONS​

* GENWORTH FINANCIAL INC - “EVALUATING OPTIONS TO ADDRESS OUR UPCOMING DEBT MATURITIES” Source text for Eikon: Further company coverage:

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