BRIEF-Genworth Mortgage Insurance Australia Posts FY Reported NPAT Of $‍149.2 MLN

Feb 7 (Reuters) - Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd :
* FY REPORTED NPAT $149.2MILLION VERSUS $203.1 MILLION A YEAR AGO
* FY GROSS WRITTEN PREMIUM $369.0 MILLION VERSUS $381.9 MILLION
* 2018 NEP IS EXPECTED TO DECLINE BY APPROXIMATELY 25% TO 30%
* EXPENSE RATIO IN FY17 WAS 29.3% COMPARED WITH 25.7% IN PRIOR YEAR
* GENWORTH CONTINUES TO TARGET AN ORDINARY DIVIDEND PAYOUT RATIO RANGE OF 50% TO 80% OF UNDERLYING NPAT FOR FY18
* HOUSING MARKET CONDITIONS ARE EXPECTED TO EASE FURTHER IN 2018
* FULL YEAR 2018 LOSS RATIO IS EXPECTED TO BE BETWEEN 40% AND 50%
* LABOUR MARKET GROWTH IS EXPECTED TO CONTINUE INTO 2018, ALBEIT AT A MORE MODERATE PACE THAN IN 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: